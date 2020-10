Dino D'Santiago vai ser pai. O cantor, compositor e músico português de ascendência cabo-verdiana de 37 anos, que acompanhou a companheira, Rafaela Rosa de Sousa, ao hospital, anunciou a novidade aos fãs, ao princípio da noite, com duas imagens da ecografia que revela as primeiras imagens do bebé e com a hashtag #nãoésonhonenhum. A notícia apanhou de surpresa muitos dos amigos famosos. "Vais ser um pai incrível", comentou, pouco depois, a apresentadora de televisão e repórter Catarina Furtado.

A atriz e apresentadora de televisão Rita Pereira, a cantora Aurea, a fadista Ana Moura, a apresentadora de televisão Iva Domingues, a fadista Fábia Rebordão, o modelo Gonçalo Teixeira, a apresentadora de televisão e empresária Raquel Strada, o ator e cantor Ângelo Rodrigues, a apresentadora de televisão Ana Rita Clara, o chef José Avillez, a radialista Ana Galvão, a cantora e atriz Diana Monteiro, o radialista e repórter Rodrigo Gomes e a atriz Sílvia Rizzo são algumas das celebridades que já felicitaram Dino D'Santiago.