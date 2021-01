O programa 'Casa Feliz', da SIC, contou com dois novos rostos na manhã desta sexta-feira. Isto porque João Baião e Diana Chaves estão infetados com Covid-19.

Os escolhidos para estar, desta vez, à frente do programa foram Cláudia Vieira e João Paulo Sousa.

No final do dia, João Paulo Sousa recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem de agradecimento a Daniel Oliveira pela "confiança".

"Quando as pessoas que tu admiras confiam em ti, é porque estás preparado! Obrigado pela confiança Daniel Oliveira", começou por escrever, dedicando também algumas palavras à colega Cláudia Vieira e à restante equipa do 'Casa Feliz'.

"Obrigado Cláudia Vieira pela entrega e generosidade. Obrigado equipa da 'Casa Feliz' por me fazerem SEMPRE sentir em casa", disse.

Antes de terminar, deixou uma mensagem a João Baião e Diana Chaves: "Mandem esse bicho embora depressa".

Recorde-se que João Baião e Diana Chaves já tinham estado em isolamento por terem estado em contacto com Tânia Ribas de Oliveira, que esteve infetada com Covid-19, no passado mês de dezembro. Na altura, quem ficou à frente do 'Casa Feliz' foram os apresentadores José Figueiras e Ana Marques. Leia Também: José Figueiras e Ana Marques substituem apresentadores do 'Casa Feliz'

Leia Também: Daniel Oliveira orgulhoso de como a SIC está a lidar com casos de Covid