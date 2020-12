A emissão desta segunda-feira, 28 de dezembro, do 'Casa Feliz', da SIC, começou com José Figueiras e Ana Marques à frente do formato. Isto porque os apresentadores do programa, João Baião e Diana Chaves, estão em isolamento profilático depois de terem estado em contacto com Tânia Ribas de Oliveira, que testou positivo para a Covid-19.

"Bom dia. Hoje quem abre as portas da 'Casa Feliz' é o Zé Figueiras e a Ana Marques! Fique connosco e veja as surpresas que temos preparadas", lê-se na legenda de uma fotografia que foi partilhada logo pela manhã na página de Instagram do programa.

De seguida, destacaram na mesma rede social a mensagem que Diana e João deixaram aos telespectadores.

"[...] Eu e o João estamos em casa, por precaução. Já fizemos o teste, está tudo bem. Vamos fazer outro e vai estar tudo bem, de certeza absoluta, mas por precaução vamos ficando em casa e depois logo se vê", disse Diana Chaves.

"Bom dia com alegria. Espero que tenham passado um bom Natal. Estou em casa por precaução, já fiz o teste e deu negativo. Farei outro para despiste. Está tudo bem, em breve regressarei à 'Casa Feliz'. Já tenho muitas saudades vossas, dessa grande equipa para quem mando um grande beijinho, e também mando um grande beijinho para a Ana Marques e para o José Figueiras", começou por dizer, de seguida, Baião.

"Neste final de ano, quero desejar-vos tudo de bom, que entrem no novo ano da melhor forma. Precisamos de um ano muito positivo, com muitas esperanças. Este 2020 foi um ano muito complicado. [...] Protejam-se! Continuem em segurança", acrescentou.

De referir que José Figueiras e Ana Marques são os apresentadores do programa 'Alô Portugal' - que é transmitido todas as manhãs na SIC, de segunda à sexta, antes do 'Casa Feliz'. Neste momento, os apresentadores encontram-se a apresentar o 'Alô Portugal' em dias diferentes, mas irão estar juntos pelo menos até quarta-feira no 'Casa Feliz'.

