No passado dia 24, Tânia Ribas de Oliveira usou as redes sociais para informar de que tinha testado positivo para a Covid-19, pelo que teria que ficar em isolamento nos próximos dias.

Ontem, a apresentadora fez uma atualização do seu estado de saúde, aproveitando para agradecer o carinho e apoio que tem recebido dos fãs.

"Obrigada a todos pelas mensagens, são tantas e tão bonitas! Ora então: tenho sentido cansaço, não tenho olfato, nem paladar. Mas não tenho dores no corpo, nem tosse, nem febre. São considerados sintomas ligeiros, que assim se mantenham. O amor cura tudo. E amor não me falta, felizmente. Obrigada uma vez mais por tanto carinho, vindo de todas as partes do mundo".

"E quando me perguntam sobre os primeiros sintomas: no meu caso tive dores de garganta e dores na região lombar. Dormi mal sem razão aparente e nunca tive tosse nem febre. Se sentirem alguma coisa diferente, façam o teste. Mais vale prevenir, sempre", continua.

Entretanto, completa: "Um dia destes escrevo sobre este ano. Sobre este Natal. Sobre todas as emoções dos últimos meses e dos últimos dias".

A comunicadora faz ainda saber que o marido e os filhos testaram negativo.

