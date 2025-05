Tânia Ribas de Oliveira recorreu à sua página de Instagram para dar novidades aos seguidores.

A apresentadora da RTP1 é agora representada por uma nova agência, a Naughty Boys, e já fez o seu primeiro trabalho em colaboração com a empresa.

"Hoje foi um dia bom! Foi o dia do meu primeiro trabalho na minha agência Naughty Boys [...] Hoje foi um dia com muitos momentos felizes, apesar do estado do país e do mundo", escreveu a comunicadora.

Recorde-se que Tânia abandonou a antiga agência, a Glam, por esta, alegamente, não cumprir alguns pagamentos.

