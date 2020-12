Lili Caneças partilhou um pequeno vídeo no Instagram no qual revela um truque que as pessoas podem pôr em prática quando estão mais em baixo.

"Vou ensinar-lhes um truque. Quando não estou muito bem disposta vejo fotografias que me trazem memórias felizes", notou, enquanto mostra um retrato no qual aparece em Hermosa Beach, na Califórnia.

"Estou há nove meses sozinha praticamente sem ver ninguém", fez saber, revelando que a televisão tem sido a sua companhia nestes tempos.

