Marta Gil partilhou um novo teaser da entrevista reveladora que deu a Manuel Luís Goucha no âmbito do programa 'Conta-me'. A atriz confessa nestas novas imagens ter passado por "fases complicadíssimas" pelo facto de ter escolhido o caminho da representação.

"Nunca tive medo de fazer nada. [...] Estar em casa à espera que o telefone toque e ele não toca e não temos dinheiro para pagar as contas ao final do mês. Já passei por fases complicadíssimas pelo facto de ter escolhido ser atriz", desvenda, sem conseguir conter as lágrimas.

"Isto não era suposto estar a acontecer", atira Marta ao perceber que se emocionou com o seu desabafo.

A entrevista de Marta Gil no programa 'Conta-me', recorde-se, vai para o ar no próximo sábado, dia 21, depois do 'Jornal da Uma'.

