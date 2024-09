A influencer Georgina Rodríguez, companheira do futebolista português Cristiano Ronaldo, gerou polémica nas redes sociais, após ter dado uma entrevista à edição espanhola da revista Forbes, no âmbito da lista de 30 figuras mais influentes, em que apela aos leitores que lutem "pelos seus sonhos".

"Luta pelos teus sonhos. Muitas vezes, os sonhos tornam-se 'reality' (realidade, em inglês)", disse Georgina no 'teaser' da entrevista. Gio, como tem vindo a ser carinhosamente tratada, afirmou ainda que, se "para muita gente, o sucesso é ter dinheiro, um bom emprego, ir daqui para ali, poder gastar no que quiserem", para ela, o sucesso é "ter paz e poder aproveitar cada oportunidade que a vida dá".

As reflexões da influencer não caíram bem junto de alguns internautas, que se aprontaram a criticá-la nas caixas de comentários.

No jornal desportivo As, são citados alguns dos comentários mais críticos. Num deles, um utilizador ironiza: "Luta pelos teus sonhos, casa com um jogador de futebol..."

Outro comenta que Cristiano Ronaldo "lutou pelos seus sonhos", ao passo que Georgina "apenas" gasta o dinheiro do 'craque.