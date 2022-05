Marta Gil foi uma das finalistas do 'Big Brother Famosos' e a sua passagem pelo reality show foi, como seria de esperar, um dos temas principais da entrevista que deu a Manuel Luís Goucha para o programa 'Conta-me', da TVI, e que vai ser transmitida no próximo sábado.

Num teaser divulgado esta quarta-feira, a atriz fala da importância que Bruno de Carvalho teve no jogo.

"A melhor coisa que me aconteceu foi ter tido o Bruno de Carvalho naquela casa. Foi a melhor contracena que podia ter tido. Entrei ali para ter alguém a dar-me coisas boas e más. Num dia estamos a discutir, no outro dia estamos a chorar e no outro estamos a fazer as pazes. É por isso que é a novela da vida real", afirmou.

