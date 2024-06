Sarah Ferguson, duquesa de York, falou sobre o momento delicado que a família real britânica vive.

No ano passado, a ex-mulher do príncipe André foi diagnosticada com cancro da mama, tendo passado entretanto por uma dupla mastectomia, e tendo, recentemente, descoberto uma melanoma maligno.

Por seu turno, o rei Carlos III e a princesa Kate batalham contra a mesma doença.

Para além de elogiar o monarca, nomeadamente a sua decisão em tornar-se patrono do Cancer Research UK (centro de investigação contra o cancro), Sarah acrescentou:

"Acho que a princesa de Gales foi muito corajosa naquele vídeo [onde revelou o seu diagnóstico de cancro]. O segredo é a união familiar. É incrível que a família se esteja a apoiar", completou.

Leia Também: Palácio confirma ausência de Kate Middleton no Trooping the Colour