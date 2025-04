Sarah Ferguson juntou-se às filhas, as princesas Eugenie e Beatrice, num evento especial e solidário.

Os membros da realeza participaram numa ação de consciencialização sobre o cancro em jovens. Mãe e filhas deram a cara pelo Teenage Cancer Trust e estiveram presentes num hospital em Londres, na quarta-feira, dia 23 de abril, para divulgarem uma nova campanha.

De acordo com a People, Sarah Ferguson, Eugenie e Beatrice visitaram o University College London Hospital no âmbito da campanha 'And Young People', e passaram algum tempo numa unidade especial para adolescentes e jovens adultos da instituição de caridade.

De recordar que a família já viveu com o pesadelo do cancro. Em 2023, Sarah Ferguson foi diagnosticada com cancro da mama e submeteu-se a uma mastectomia. Seis meses depois, em janeiro de 2024, chegou um novo diagnóstico: melanoma (que é um tipo de cancro de pele).

