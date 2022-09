'All You Need Is Love' marcou o panorama televisivo entre 1994 e 1997. O programa, que foi inicialmente apresentado por Lídia Franco e depois entregue a Fátima Lopes, está de volta à SIC para uma nova temporada.

Aos jornalistas, durante a festa de apresentação da nova grelha da SIC, Fátima explicou as mudanças que vão acontecer nesta nova edição, que volta a apresentar. "Não estamos apenas com histórias de amor, de casais, serão sim todas as histórias de amor. O amor entre uma mãe e um filho, entre avós e netos, o amor por uma causa, pela terra", contou.

A condução do formato será partilhada com João Paulo Sousa, uma parceria que Fátima Lopes considera muito benéfica para o programa. "Vivemos experiências únicas que ninguém nos vai tirar, emocionámo-nos muitas vezes por coisas boas, vivemos muitos abraços, muita gratidão, muitos sentimentos bons... Quando acabei disse 'tenho o coração cheio'", notou também.

A apresentadora sublinhou ainda por que acredita que o programa continua a fazer sentido, todos estes anos depois. "Principalmente porque o conceito evoluiu. Poderíamos ter ficado com o conceito amoroso, e também estava bem, não havia mal, mas eu acho que assim é muito mais interessante", confessou.

A data de estreia de 'All You Need Is Love' ainda não foi revelada.

