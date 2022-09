Fátima Lopes voltou à SIC em novembro do ano passado e, quase um ano depois, aproveitou a festa de apresentação da nova grelha do canal para fazer um balanço deste regresso à casa de onde saiu em 2010.

"É um regresso bom, como as pessoas percebem. Primeiro é uma casa que quase não tem gente que eu não conheça, depois porque o meio é muito pequenino e, mesmo quando cá não estive, nós vamo-nos cruzando com as pessoas. Tenho aqui algumas pessoas que estão na minha vida há muito tempo, que é o caso do Daniel Oliveira e do Daniel Cruzeiro, e isso foi apenas o retomar de uma relação que é de confiança", explicou.

Sobre o 'Caixa Mágica', que conduz todas as semanas, Fátima Lopes mostrou-se realizada. "Eu trabalho com as pessoas que gosto e com as pessoas que quero. Tenho uma equipa que me compreende e quando as pessoas nos compreendem e respeitam tudo é mais fácil. Talvez por isso dizem que ao sábado estou sempre com um ar muito radiante quando estou no programa", contou.

Leia Também: Fátima Lopes aproveita "últimas dias de férias" no Algarve