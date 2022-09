Fátima Lopes já se começou a despedir dos dias de sol, típicos do verão. A apresentadora, de 53 anos, encontra-se de férias no Algarve a recarregar energias, conforme partilhou com os seus seguidores do Instagram.

"Últimos dias de férias, deste verão, a aproveitar a praia e a tranquilidade do Algarve", notou a comunicadora da SIC na legenda de uma publicação na rede social.

Vários admiradores desejaram, desde logo, umas boas férias e elogiaram a imagem de Fátima.

