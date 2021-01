Jean-Claude Van Damme revelou que já não está no 'clube' dos solteiros. O ator está novamente com o coração preenchido, como confirmou esta quinta-feira.

Sem revelar a identidade da atual companheira, Jean-Claude apenas disse: "Sim, tenho namorada".

Mas não ficou por aqui, e na mesma publicação que fez no Twitter prometeu publicar, em breve, uma fotografia da namorada.

Uma novidade que deixou os fãs agitados e curiosos para saber quem é a sua amada.

Recorde-se que Van Damme já esteve casado com María Rodríguez, Cynthia Derderian, Gladys Portugues e Darcy LaPier. O ator tem três filhos, Kristopher, de 33 anos, Bianca, de 30, do casamento com Gladys Portugues, e Nicholas, de 25, da união com Darcy LaPier.

Leia Também: "Aos 18 anos ficares sem nada é complicadíssimo. Não desejo a ninguém"