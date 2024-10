Morreu o ator francês Michel Blanc - que entre os muitos trabalhos que desempenhou, deu vida à personagem Jean-Claude Dusse em 'Os Bronzeados' ('Les Bronzés'). Tinha 72 anos.

De acordo com as informações que o assessor de imprensa partilhou com a BFMTV, esta sexta-feira, além de confirmar a partida, contou que o artista morreu vítima de um ataque cardíaco, após uma reação alérgica, no dia 3 de outubro.

Michel Blanc, destaca-se, venceu um prémio César - o de melhor ator secundário - pelo trabalho desempenhado em 'O Exercício do Poder' ('L'Exercice de l'État'), em 2012.