Morreu o rapper Lucas Coly, mais conhecido pelo tema 'I Just Wanna', de 2016. Tinha 27 anos. A notícia foi confirmada pelo agente do artista, de acordo com o E! News.

"Estou de luto", podia ler-se numa declaração feita nas stories da página de Instagram da 'I Discover Stars' - a agência que representava o músico. "O meu irmão partiu. Não esperem que alguém morra para lhe dar flores", acrescentou.

Numa outra declaração separada, que entretanto foi eliminada, o representante de Lucas Coly dizia que tinha "um buraco no seu coração".

"Sinceramente, Lucas, a ficha ainda não caiu porque recuso-me a acreditar que te foste embora", escreveu ainda, segundo a Us Weekly.

Até à data, a causa da morte não foi divulgada.

