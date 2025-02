Depois de ter aumentado a família há oito meses, quando nasceu o filho Mansa Musa Mensa, que tem com a namorada de longa data, Vic Mensa fez questão que o menino aparecesse no seu videoclipe.

Numa publicação que fez no Instagram, o rapper, de 31 anos, destaca a participação do filho no videoclipe do tema 'I Wanna Be Ready'.

Em conversa com a Us Weekly, depois de ter dado as boas-vindas ao menino no ano passado, de forma discreta, o artista explicou que quis "proteger a paz da família, do processo de gravidez e da infância do bebé".

Sobre o videoclipe, partilhou: "Queria mesmo fazer esta obra de arte para apresentar o nascimento dele ao mundo."

Leia Também: Já nasceu o segundo filho de Patrícia Palhares e João Palhinha