Jean-Claude Van Damme está a ser acusado de se envolver sexualmente com mulheres traficadas por um grupo criminoso liderado por Morel Bolea, de acordo com o canal de notícias romeno Antena 3 CNN. Terá sido apresentada uma queixa crime contra o ator na DIICOT (Direção de Investigação de Infrações de Criminalidade Organizada e Terrorismo).

O incidente aconteceu, supostamente, em Cannes, onde o ator terá recebido cinco mulheres romenas como "presente" e, alegadamente, sabia previamente que vinham de um grupo de traficantes, segundo a denuncia apresentada.

O advogado Adrian Cuculis, que representa uma das vítimas, disse que as mulheres "estavam num estado vulnerável, com suspeita de exploração, nos termos do artigo 182 do Código Penal".

A People adianta ainda que tanto os representantes de Jean-Claude Van Damme como a DIICOT não responderam, até à data, à revista sobre as acusações.

