A notícia que dava conta que o príncipe Harry tinha abandonado a sua função de patrono da Sentebale, uma instituição que criou em 2006 de apoio a crianças e jovens com VIH no Lesoto e Botswana, em memória da mãe Diana, causou surpresa. O motivo apontado pelo duque de Sussex era a difícil relação com a presidente do instituição, Sophie Chandauka.

E eis que chegou a vez de Chandauka dar a sua versão dos factos, acusando o marido de Meghan Markle de "assédio e bullying em grande escala".

Numa entrevista à Sky News, transmitida este domingo, Sophie revelou:

"A única razão pela qual estou aqui... é porque na terça-feira, o príncipe Harry autorizou a divulgação de uma notícia prejudicial (de que iria sair da organização) ao mundo exterior sem me informar ou aos diretores do meu país, ou ao meu diretor executivo. Já imaginou o que este ataque fez? A mim e aos 540 indivíduos nas organizações Sentebale e às suas respectivas famílias?

Este é um exemplo de assédio e bullying em grande escala" revelou.

A Sky News garante ter tentado contactar o duque de Sussex para comentar o assunto e este recusou comentar.

