O príncipe Harry emitiu um novo comunicado sobre a investigação que se encontra a ser feita à Sentebale, depois de ter anunciado o seu afastamento enquanto patrono da associação que apoia crianças africanas portadoras de VIH.

Nas palavras do duque de Sussex, tem sido de "partir o coração testemunhar" a polémica, esperando que a Charity Commission - investigadora do caso - "revele a verdade que o levou a ele, e a outros patronos, resignarem ao seu cargo".

O comunicado surge depois da Charity Commission informar sobre a abertura de um caso, depois de "preocupações levantadas" sobre a associação.

Leia o comunicado completo:

"Desde o início da Sentebale, há quase 20 anos, o príncipe Seeiso e eu temos um objetivo claro: apoiar as crianças e os jovens de África em memória das nossas mães.

O que aconteceu na semana passada foi de partir o coração, especialmente quando mentiras tão descaradas magoam aqueles que investiram décadas neste objetivo em comum.

Ninguém sofre mais do que os beneficiários da própria Sentebale.

Em nome dos antigos administradores e clientes, partilhamos o alívio pela facto da Charity Commission confirmar que conduzirá uma investigação rigorosa.

Esperamos que isso revele a verdade que nos forçou coletivamente a resignar.

Mantemos a esperança de que isto permitirá que a instituição de caridade seja logo colocada nas mãos certas, pelo bem das comunidades que servimos."

Segundo o The Times, o afastamento do príncipe Harry e dos restantes patronos aconteceu depois de quezílias com a diretora da associação, a Dra. Sophie Chandauka.

Em declarações à Sky News, Chandauka afirmou que Harry tentou tirá-la do cargo via "assédio" e "bullying".

