O príncipe Harry anunciou que deixou de colaborar com uma das associações mais importantes para si: a Sentebale.

O duque de Sussex, de 40 anos, criou a associação em 2006, juntamente com o príncipe Seeiso, em homenagem às respetivas mães.

Num comunicado em conjunto, os dois revelaram o seu afastamento depois "da relação entre os curadores da instituição e a presidente do conselho ter chegado a uma situação insustentável".

"Com os corações pesados demitimo-nos dos nossos papéis de patronos da organização até decisão em contrário em apoio e solidariedade com as pessoas que fizeram o mesmo", lê-se no comunicado.

Segundo o The Times, a Sentebale está agora a ser alvo de uma investigação. O jornal noticia que Sophie Chandauka, presidente da associação, processou os antigos administradores.

A associação, note-se, tem como objetivo apoiar crianças e jovens com VIH no Lesoto e Botswana através de programas e centros de apoio.

Leia Também: A duquesa está imparável! Meghan Markle lança nova loja online