Vai poder comprar as roupas, os acessórios e as joias da mulher do príncipe Harry.

Meghan Markle acaba de lançar mais um produto. Desta vez, uma loja online, na qual os fãs poderão comprar as suas roupas, acessórios ou joias preferidas. A duquesa de Sussex, que sempre descreveu o seu estilo como 'high-low' e acessível, partilhou o link da ShopMy com seus 2,6 milhões de seguidores no Instagram esta segunda-feira, dia 24. Meghan deixou a nota de que receberá uma comissão pela venda de alguns dos produtos comprados através dos links dos parceiros que partilhou. Além disso, descreveu as peças da loja como uma "coleção cuidadosamente selecionada e com curadoria das coisas que mais ama", acrescentando que há muito tempo ela era convidada a partilhar as suas inspirações de guarda-roupa. Leia Também: "História de amor". Meghan Markle partilha amoroso retrato com os filhos