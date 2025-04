O príncipe Harry vê-se a braços com a polémica que surgiu em relação à Sentebale, associação de solidariedade que fundou e da qual teve de se afastar - conforme anunciou através de um comunicado.

Em causa, realça a imprensa internacional, estão alegados desentendimentos com a Dra. Sophie Chandauka, diretora da instituição.

Fontes revelaram ao Page Six que o filho mais novo do rei Carlos III deveria temer a divulgação de uma mensagem de "furiosa" que enviou a Chandauka.

"O Harry deveria estar com medo da mensagem ser divulgada, especialmente depois de ter defendido a mulher no passado após ser acusada de bullying", realçou um dos membros da associação.

O duque de Sussex terá enviado a mensagem em abril de 2024, depois de Chandauka se ter recusado a defender Meghan Markle publicamente. Em causa esteve um momento particularmente embaraçoso num evento de polo - no qual o príncipe participou - uma vez que Meghan afastou Chandauka de Harry durante a entrega de prémios.

Tendo em conta a polémica que surgiu na altura, Harry terá exigido que a diretora demonstrasse o seu apoio a Meghan publicamente. A mensagem, na qual se revelava zangado, deixou a mesma sem reação.

Uma fonte do Daily Telegraph dá conta que as palavras foram "desagradáveis e imperiosas".

"Quando a Meghan foi acusada de fazer bullying, o mundo do Harry parou. Ele moveu mundos e fundos para a proteger. Afastou-se da família para a proteger - e agora está a ser acusado da mesma coisa", acrescentou a fonte do Page Six.

No momento do evento de polo, Meghan - adianta a mesma fonte - não estava 'escalada' para entrar os prémios, versão que foi confirmada pela própria Chandauka em declarações à Sky News. "Ele decidiu subir à última da hora. A coreografia correu mal no palco porque havia demasiada gente".

