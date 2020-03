A TVI vive uma nova fase, marcada pela entrada de novos rostos. Cláudio Ramos foi a primeira grande contratação do ano, a quem se juntou, mais recentemente, Mafalda de Castro e Maria Botelho Moniz.

Animados com os desafios que os esperam, os apresentadores mostram-se unidos numa recente fotografia partilhada nas redes sociais de Mafalda.

A imagem mostra o trio num alegre momento de bastidores, certamente que a preparar novidades, uma vez que são as caras do 'Big Brother 2020', que estreia no dia 22 deste mês.

Veja na galeria.

Leia Também: Maria Botelho Moniz comenta saída da SIC: "Só tenho a agradecer"