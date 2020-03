Maria Botelho Moniz comentou pela primeira vez a sua saída da SIC. Na sua conta de Instagram a apresentadora fez uma publicação sobre o sucedido.

"Depois de 12 anos de relação só tenho a agradecer tudo o que vivi com a família SIC. Foi-me dada a oportunidade de aprender e crescer enquanto profissional e nunca me vou esquecer dos bonitos momentos que vivemos em conjunto", começa por referir.

"Entrei na SIC em 2008 pela porta da ficção, passei pelos canais temáticos e estive ao lado dos melhores na generalista", continua.

"Deixo um agradecimento especial à família Pinto Balsemão por toda a confiança e profissionalismo com que sempre me trataram, ao Daniel Oliveira por todas as oportunidades, à Júlia Pinheiro pelo apoio incondicional e ao Pedro Boucherie Mendes pelo importante papel que desempenhou no início do meu percurso", diz ainda.

"Obrigada a todos os colegas que se cruzaram comigo nos corredores desta casa que tanto admiro. Levo-vos a todos no coração. Estou agora pronta para abraçar o futuro e começar um novo ciclo na minha vida profissional.Um grande beijinhos todos, muito obrigada e até já!", completa.

Leia Também: Maria Botelho Moniz vai para a TVI como apresentadora do BB20