Maria Botelho Moniz fez 41 anos na passada quarta-feira e recebeu publicamente os parabéns de algumas das pessoas mais importantes para si.

Susana Dias Ramos, sua amiga e colega, foi uma delas. Com uma galeria cheia de imagens das duas, a psicóloga deixou uma dedicatória com palavras de carinho para a apresentadora da TVI.

[...] Reconheci-a na primeira troca de olhar. No primeiro sorriso que ela me deu no corredor da TVI antes de trabalharmos juntas! Senti-a no primeiro abraço espontâneo sem que nada o fizesse prever.

[...] Sempre que a vejo, encosto o meu rosto ao dela… e fechamos os olhos as duas e respiramos devagar, e eu só quero poder respirá-la para sempre, porque a adoro tanto. [...] Se Deus me mandou fazer televisão só para te conhecer… 'tá feito! És a minha favorita".

