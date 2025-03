Maria Botelho Moniz completou 41 anos de vida na quarta-feira, 26 de março. Apesar de o dia ser especial, a comunicadora não faltou ao trabalho e foi por lá que acabou surpreendida.

No final da emissão em direto do 'Diário do Big Brother', Maria recebeu inesperadamente em estúdio a presença de toda a equipa do formato para juntos lhe cantarem os parabéns.

Aos elementos da equipa técnica do reality show juntou-se o apresentador Cláudio Ramos.

Maria Botelho Moniz recebeu ainda um ramo de flores, tal como é possível ver nas imagens. Eis aqui o vídeo.

