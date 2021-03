No rescaldo da grande estreia de 'All Together Now', Cristina Ferreira partilhou na madrugada de domingo um desabafo sobre este momento particularmente especial na sua carreira.

"Não tenho palavras. Sei que este programa é do melhor que já se fez em televisão", começa por apontar a apresentadora, a grande anfitriã do talent show.

"A TVI de sempre. A televisão feliz. Da família. Dos grandes formatos. Ganhar é tentar o melhor. Fazer melhor. Obrigada a todos. O futuro na palma da mão. Juntos", completa a diretora de ficção e entretenimento da TVI.

