Cristina Ferreira está a aproveitar os últimos momentos antes da estreia deste domingo, dia 15 de setembro, da 8.ª edição da 'Casa dos Segredos'.

A apresentadora esteve na praia, esta manhã, a relaxar antes de iniciar mais um grande projeto no horário nobre de domingo na TVI.

E, ao que parece, esteve muito bem acompanhada do namorado, João Monteiro, de acordo com uma foto misteriosa que a própria partilhou nas suas histórias do Instagram.

Ora veja:

© Instagram/ dailycristina

