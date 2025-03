Nayara Macedo, mulher que alega ter tido relações sexuais com Neymar recentemente numa festa, está a ser alvo de críticas desde que veio a público expor a suposta traição do jogador.

Em resposta, a modelo publicou um vídeo na sua página de Instagram, na noite desta segunda-feira, 17 de março.

De acordo com a revista Quem, Nayara pediu aos seguidores para não a compararem com a atual noiva e mãe das filhas de Neymar, Bruna Biancardi.

Além disso, afirmou que não quer 'roubar' o atleta da influenciadora, com quem ele está à espera da segunda filha. Neymar e Biancardi, note-se, já têm uma filha de um ano, Mavie.

"Gente, deixa eu pedir uma coisa para vocês, do fundo do meu coração: parem de me comparar com a Bruna Biancardi. Eu não quero ser ela, não quero o que é dela, não quero o lugar dela, nada disso! Eu apenas fui lá fazer o meu trabalho, sou solteira, não devo nada a ninguém, não sou casada. Parem de me atacar, de fazer comparações que não existem, por favor", explicou a modelo no vídeo entretanto eliminado.

De notar que esta não é a primeira vez que Neymar é acusado de trair a sua noiva.

