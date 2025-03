Este sábado, 15 de março, uma modelo brasileira chamada Nayara Macedo, recorreu às redes sociais para se defender das críticas de que tem sido alvo, após expor o seu alegado envolvimento com Neymar.

No dia 14, a modelo afirmou ter tido relações sexuais com o jogador durante uma festa privada que terá decorrido no interior de São Paulo, no início da semana.

Logo de seguida, a assessora do atleta veio a público negar a presença de Neymar no evento.

Nas histórias do seu Instagram, Nayara Macedo alegou estar a receber diversas críticas. Em resposta, escreveu: "Parem de me julgar, porque eu não contei da missa a metade para preservar a minha saúde mental! Porque se vocês soubessem realmente de tudo o que aconteceu, eu não estaria a receber certos tipos de mensagens!"

De notar que esta não é a primeira vez que Neymar é acusado de trair a sua noiva, Bruna Biancardi, que está à espera da segunda filha do casal.