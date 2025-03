Nayara Macedo, a modelo que alega ter tido relações sexuais com Neymar numa festa que aconteceu na semana passada em Araçoiaba da Serra, no Brasil, veio agora a público afirmar que talvez... se tenha enganado.

É que o jogador tem um sósia, chamado Eigon Oliver. Este, após ver a polémica com o futebolista bombar na Internet, alegou que era ele quem estava na referida festa e não o namorado de Bruna Biancardi.

Eigon fez várias partilhas para tentar provar o sucedido. Num dos vídeos publicados, pode ver-se o influencer a entrar dentro de um helicóptero, uma cena que remete ao que Neymar teria feito naquela noite. Além disso, surge a beijar uma mulher que se parece com Nayara Macedo.

Na legenda, o sósia escreveu: "Peguei emprestado, mas já devolvi. Desculpa, Neymar, pelo constrangimento!", provocando uma onda de reações e especulações entre os internautas.

A reação de Nayara Macedo

Apesar destas partilhas, a modelo descartou a hipótese de ter tido relações com Eigon Oliver. "Gente, pelo amor de Deus! Esse sósia só é parecido com o Neymar quando ele está com os óculos, né? Porque tirou os óculos, minha amiga, quem é que ele engana?", disse numa história de Instagram.

"Menino doido. Nunca vi esse sósia na minha vida, nunca. Ele estava com uma ruiva lá que não era eu não. Ela nem tatuagem tinha, eu sou cheia de tatuagem. Eu só descobri esse menino de tanto que vocês me marcaram. Nem cabelo ele tem, coitado. Não tem nada a ver, bota um óculos e um boné e fica mais ou menos parecido", concluiu no vídeo, também partilhado pelo sósia na sua página.

Recorde-se que, na quarta-feira, dia 19, Nayara causou alvoroço nas redes sociais após afirmar que estava grávida. A modelo acabou por ser alvo de críticas por parte de alguns seguidores que alegaram que ela só "estava à procura da pensão". Nayara, porém, não revelou quem é o pai do seu suposto bebé.