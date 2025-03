Esta semana surgiram boatos que davam conta que Neymar, de 33 anos, e Bruna Biancardi, de 30, iriam subir ao altar já no próximo ano, informação avançada pelo jornalista Matheus Baldi.

Mas a notícia foi negada por Neymar, na noite de sexta-feira, 28 de março, durante a Cerimónia de Premiação do Paulistão 2025.

No palco do evento, o jogador esclareceu: "Não há nada marcado ainda. [...] Nem eu estava sabendo. Eu falei: 'Me avisa a data que eu preciso me arrumar pelo menos'", disse a brincar.

Recorde-se que o jogador foi acusado de ter estado numa festa em Araçoiaba da Serra, no Brasil, há duas semanas, onde uma das modelos presentes afirmou ter mantido relações sexuais com ele.

Os assessores do futebolista negaram a presença dele no local.

Neymar e Bruna Biancardi vão ser pais pela segunda vez de Mel. Os dois já têm em comum a pequena Mavie, de um ano.

