Neymar está novamente envolvido numa polémica, após ser acusado de trair a namorada e mãe das suas filhas, Bruna Biancardi.

De acordo com a revista Quem, na semana passada surgiram rumores de que o futebolista terá participado numa festa privada com mulheres contratadas para "entreter" os convidados.

Na sequência deste 'evento', a modelo húngara, Gabriella Gáspár, veio a público e alegou ter uma filha de 10 anos com Neymar, chamada Jázmin Zoé. A suposta revelação foi feita nas redes sociais de Gáspar.

Nas histórias do Instagram, a modelo declarou: "Espero que as pessoas acreditem em mim agora. É triste a pessoa gastar 20 mil reais com 'essas garotas' e não pagar uma passagem para a filha ir para o Brasil realizar o exame de ADN. E para quem fala que não aceitei fazer o exame, isso é mentira. Estou aguardando até agora para levar a minha filha".

E acrescentou ainda: "Aí aparece outra mulher grávida dele (de Neymar) e somos chamadas de interesseiras. E as crianças sofrem ataques virtuais que não merecem. Já escrevi diversas vezes e escreverei agora que nunca menti e nunca mentirei. Especialmente sobre algo tão importante como quem é o pai da minha filha".

Mas a verdade é que Neymar parece não estar incomodado com o facto de estar envolvido em mais uma polémica. No sábado, 15 de março, ignorando completamente as críticas de que está a ser alvo, o futebolista mostrou estar a viver a sua vida normalmente ao partilhar uma imagem da sua filha, a pequena Mavie, nas redes sociais.

Recorde-se que Neymar foi acusado de trair a noiva, Bruna Biancardi, que está à espera da segunda filha do casal.

