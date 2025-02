Bruna Biancardi, mulher de Neymar, fez uma grave denúncia nas redes sociais.

A modelo partilhou com os seguidores que a filha que tem em comum com o jogador, Mavie, de apenas um ano, foi alvo de ataques racistas.

"Preciso da vossa ajuda. Eu disse que iria expor aqui perfis que fizessem comentários racistas ou ruins com as crianças, não é? Vamos começar com esse 'fake' aqui?", apelou a influencer nas redes sociais, partilhando o perfil da pessoa.

Bruna referiu também que já entregou também o caso à justiça.

"Obviamente já mandei para os meus advogados, mas enquanto isso, podemos remover esse perfil com as nossas denúncias. Denunciem, por favor", apelou Biancardi.

Mais tarde, a modelo comemorou o facto da conta ter sido banida. "Conta derrubada. Menos um racista por hoje. Obrigada".

Recorde-se que Bruna está grávida de Mel, a segunda filha em comum com Neymar.