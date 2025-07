Neymar e Bruna Biancardi deram as boas-vindas à filha Mel, a segunda menina em comum, que nasceu na madrugada deste sábado, dia 5 de julho, em São Paulo, no Brasil.

A família de Neymar e Bruna Biancardi acaba de aumentar. O casal deu as boas-vindas à segunda filha, Mel, que nasceu na madrugada deste sábado, dia 5 de julho, em São Paulo, no Brasil. O portal Leo Dias foi quem avançou com a notícia, referindo que a menina nasceu no Hospital São Luiz Star e que foi uma cesariana de emergência. A família ainda não se pronunciou, mas o portal Leo Dias relata que os membros da família do casal, como o pai de Neymar ou a filha mais velha de Neymar e Bruna, Mavie, já estiveram no hospital. A bebé terá nascido por volta das 3h da madrugada, depois de Bruna ter ido para o hospital pela meia-noite. Estas novas informações chegam depois de Bruna Biancardi ter revelado que tinha dado o nó com Neymar. No passado mês de junho, ao ser questionada por um seguidor nas stories da sua página de Instagram sobre quando é que ia dar o nó com o jogador, Bruna Biancardi respondeu: "Já somos casados no papel."

A relação de Neymar e Bruna Biancardi e a família que estão a construir juntos

Os rumores da relação de Neymar e Bruna Biancardi começaram no final de 2021, no entanto, só em abril de 2022 é que 'confirmaram' o romance quando Bruna publicou uma fotografia nas redes sociais.

Esta relação já teve vários altos e baixos. Aliás, em 2022 separaram-se, mas no início de 2023 deram uma nova oportunidade ao amor. Poucos meses depois, em abril, Bruna Biancardi anunciou que estava à espera de um filho, o primeiro em comum com Neymar.

"Sonhamos com a tua vida, planeamos a tua chegada e saber que estás aqui para completar o nosso amor deixa os nossos dias muito mais felizes. Vais chegar a uma família linda, com irmão, avós, tios e tias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por ti", disse na altura.

A pequena Mavie nasceu no dia 5 de outubro. Passado um mês, Bruna revelou que estava separada de Neymar. Pouco depois, em dezembro, o futebolista e Bruna voltaram a ser vistos juntos.

O casal foi depois viver junto para a Arábia Saudita com a filha Mavie, país onde Neymar estava a jogar.

Entretanto, a viver no Brasil, o casal revelou no final do ano passado que iam ser novamente pais. E agora a pequena Mel juntou-se à família.

A menina vem juntar-se a Mavie e Davi Lucca, o filho mais velho de Neymar, que nasceu fruto da relação terminada do futebolista com Carol Dantas.