Neymar prepara-se para fazer um novo teste de paternidade. O jogador de futebol brasileiro pretende confirmar a paternidade de uma menina de 10 anos, filha de uma modelo húngara, adianta a Record.

Gabriella Gaspar garante que a menina, Jazmin Zoé, nasceu de um caso fortuito que teve com o atleta em 2013, Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

"A minha filha é 100% do Neymar. Ela é muito parecida com a Rafaella [irmã de Neymar]. As semelhanças entre a minha filha e a família do Neymar são óbvias. A Mavie [filha do jogador com Bruna Biancardi] também se parece com a Jázmin quando era bebé", garante.

Para além do reconhecimento, a modelo pede ainda uma pensão de 35 mil euros por mês.

Recorde-se que Neymar é pai de Lucca, de 12 anos, da relação com Carol Dantas, Mavie, que tem cinco meses, do namoro com Bruna Biancardi, e Helena, que completou um mês recentemente, filha de Amanda Kimberlly.