Neymar agradou aos 229 milhões de seguidores do Instagram ao partilhar uma galeria amorosa onde mostra as filhas mais novas.

Mavie, de um ano, e Helena, de 9 meses, passaram a tarde a brincar e até tomaram banho juntas.

Esta publicação prova que, embora as bebés tenham mães diferentes - Mavie é filha do jogador com Bruna Biancardi, e Helena é filha de Neymar com Amanda Kimberlly, o desportista consegue ser um pai presente.

Recorde-se que Neymar e Bruna Bianccardi esperam outra filha em comum, Mel. O jogador é também pai de Davi Lucca, de 13 anos.

