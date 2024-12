A filha mais nova de Neymar, Helena, de apenas cinco meses, recebeu tratamento hospitalar.

Amanda Kimberlly, mãe da menina, partilhou nas redes sociais uma imagem onde é possível ver a criança com um cateter no dedo do pé. Na legenda da imagem, a modelo escreveu:

"O lado mais difícil da maternidade para mim. Vê-la assim deixa-me sem chão. Mas é inexplicável a força que temos para aguentar os desafios e ser o porto seguro para eles".

No fim da partilha, Amanda acrescentou: "Tutu já está melhor, graças a Deus".

A influencer não revelou o quadro clínico da bebé. De recordar que Helena nasceu depois de o jogador e Amanda terem tido um caso, quando Neymar mantinha uma relação com Bruna Biancardi, mãe da sua filha Mavie, de um ano.



