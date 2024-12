O namoro da mãe de Neymar com Tiago Ramos, com quem entretanto terminou, foi tema na manhã desta terça-feira, 10 de dezembro, no programa 'Bom Dia Alegria', do canal V+.

A relação deu que falar na época, em 2020, pelos mais variados motivos. Na altura, Nadine Gonçalves era 30 anos mais velha que o jovem.

Soube-se também que Tiago Ramos é bissexual e que, quando a mãe de Neymar o conheceu, namorava com um funcionário que trabalhava em casa do jogador. A informação é confirmada por Jaciara dias.

Mauro, o funcionário acima referido, também trabalhou para a ex-mulher de Deco. Jaciara diz ser amiga próxima deste funcionário e ter por isso informações privilegiadas sobre o caso.

