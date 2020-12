Depois de ter reagido à morte de Sara Carreira no Instagram momentos depois da notícia se ter tornado pública, Tânia Ribas de Oliveira voltou a recorreu à mesma rede social para deixar uma mensagem de carinho à família da jovem artista.

"Alguns de nós tiveram o privilégio de privar com a família e não conheço ninguém que tenha alguma coisa a apontar a qualquer um. O Tony. A Fernanda. O Mikael. O David. A Sara. Tal como tantas outras pessoas do mundo da comunicação, tenho a sorte de os conhecer bem. De reconhecer em cada um uma educação sem reticências, uma postura discreta, elegante e marcante em cada um de nós. Há, naquela família, a mais pura verdade que só o amor justifica e que só o Amor constrói", começou por destacar a apresentadora da RTP, tecendo rasgados elogios à família Carreira.

"Não são diferentes dos demais que se amam, têm apenas uma exposição mediática acima da média. Muito acima. Em toda a minha vida profissional, ganhei amigos, desiludi-me, admirei mais e deixei de gostar, até. Mas em relação a esta família, sempre tive adjectivos bonitos a dizer. Não há, de facto, muitas famílias como a família Carreira. Serei apenas uma voz entre tantas outras que os admira e respeita. E a escuridão que hoje vivem, acaba por toldar os nossos dias também, por tudo o que todos sabemos ser contra natura", acrescentou, mostrando-se em "choque" com a perda.

"O que é isto de ser possível perder filhos e irmãos? O que é isto de se sobreviver com a memória para sempre quente da voz, do abraço e da vida entrelaçada na nossa? O que é isto, meu Deus? Esta família, à semelhança de tantas outras que passam por entre drama, deixa-nos sem palavras, sem abraços, sem reação e com medo. Porque a vida, claro, é um fio de luz que se apaga num segundo. E não há absolutamente ninguém de amor neste mundo que não troque sem pensar a sua vida pela vida de um filho. Pomo-nos à frente de todas as balas para proteger um filho. Porque é que nunca ninguém nos perguntou, já que os demos ao mundo, se queremos trocar de lugar com eles nesse segundo entre a luz e a sombra?", escreveu.

"Sobreviver nesta sombra e encontrar o sol entre os dias, é coisa para as pessoas mais corajosas do mundo. Conheço algumas. Abraço-as de verdade. É o amor que nos salva, sim, e o Amor sobrevive à morte, ouvi-os dizer. Descobrir esse caminho é um tormento que precisa de um caminho. Que a nossa dor, por todos os que sofrem, encaminhe estas famílias no encontro da paz. Porque não há ninguém que tenha passado este dia sem pensar por um segundo que fosse, neles. Que o Amor os salve. Todo o respeito e amor", concluiu.

