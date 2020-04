Ao longo desta quarentena, Lili Caneças tem vindo a aproveitar as potencialidades das redes sociais para continuar em contacto com os seus seguidores, sobretudo no Instagram. Ainda esta quinta-feira, dia 2, a socialite publicou mais um vídeo no qual surge animada a dançar.

Na legenda da referida publicação aproveitou para dar um conselho: "Façam exercício físico, eu partilho para dar ideias... não fique de pijama... e mais importante do que tudo fique em casa".

Desde logo, Lili foi alvo dos mais diversos elogios por parte dos fãs.

Veja a gravação e quem sabe inspire-se!

