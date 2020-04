Lili Caneças regressou esta quarta-feira, dia 1, ao Instagram para dar aos seguidores novidades sobre a sua quarentena. A dois dias de completar 76 anos de vida, a famosa socialite tem focado os seus dias em cuidar da sua imagem e, claro, do físico.

E para se manter em forma, Lili tem um segredo: andar a pé no corredor da garagem.

"Momento alto do dia... andar a pé no corredor da garagem durante uma hora... continuo a dizer, como chegar a velho com saúde? Cuidado com a alimentação, exercício físico e pelo menos oito horas de sono", pode ler-se na legenda de um vídeo onde esta se mostra a caminhar na garagem.

"Nós os velhos temos obrigação de ser mais vaidosos", defende ainda Lili, destacando por fim o lema que adotou ara os próximos tempos: "Tenho de me cuidar e não vai ser o coronavírus que vai acabar comigo".

Leia Também: Vídeo. Lili Caneças cria (e canta) rap sobre o coronavírus