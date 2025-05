Pedro Nuno Santos marcou presença, esta sexta-feira, no programa 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha', apresentado por Ricardo Araújo Pereira, e em mais um episódio dedicado às eleições legislativas.

O humorista fez questão de questionar o Secretário-Geral do PS sobre a sua interação nas redes sociais com Lili Caneças.

"Como é que se preparou para o debate com a Lili Caneças?", perguntou RAP.

"A interação com a Lili Caneças foi uma oportunidade para mim. Nós sabíamos que havia uma imagem de alguém zangado, coisa que não sou. Sou mesmo bom rapaz, bem disposto. [...] A Lili Caneças provavelmente não votou PS ao longo da sua vida e, provavelmente, não vai votar. Eu gostei de conhecer a Lili Caneças. É uma senhora simpática, fresca, e, sobretudo, com uma alegria e uma força de viver que envergonha muitos jovens. Gostei muito de a conhecer", rematou Pedro Nuno.

Recorde-se que esta 'relação' começou com o comentário da socialite a uma publicação nas redes sociais da RTP 1 depois deste ter dado uma entrevista.

"Eu não voto em partidos, voto em pessoas… Este homem parece que está sempre a ralhar com toda a gente", escreveu a socialite. Pedro Nuno Santos fez questão de lhe responder: "Eu não dou ralhetes, mas quando os problemas são sérios não reajo com sorrisos, de facto. Se a Lili me conhecesse ia constatar que sou bem disposto, simpático e bom rapaz".