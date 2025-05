Pedro Nuno Santos foi surpreendido na entrevista que deu ao comediante Guilherme Geirinhas, a propósito do projeto 'Bom Partido'. No final da conversa, o líder do PS teve a oportunidade de conhecer Lili Caneças, com quem trocou comentários no Instagram recentemente.

Na legenda de uma selfie com a socialite, o político escreveu: "Foi um prazer conhecer a Lili no programa do Guilherme Geirinhas. Não consegui o segundo beijinho, mas sou bom rapaz e um bom partido".

Durante a conversa, quando percebeu que Lili estava à sua frente, Pedro Nuno Santos confessou: "Estou-me a sentir a corar. Teve muito fairplay na reação à minha resposta..."

"Nunca achei que me fosse responder, porque eu achei: se me conhecesse... Porque eu adoro política e sabe o que me faz tristeza? É que nós temos o melhor país da Europa, temos um clima fantástico, uma comida fantástica, o nosso povo é maravilhoso, eu nasci num país com ditadura e não queria nada morrer numa pseudodemocracia e no país mais pobre da Europa", respondeu Lili.

"Peço que se for primeiro-ministro pense nisso", apelou no final.

Veja o momento:

Siga o link

Leia: Pedro Nuno Santos responde a Lili Caneças: "Não dou ralhetes..."