Para Lili Caneças a idade é mesmo só um número. A socialite, de 80 anos, gosta de mostrar que é uma pessoa ativa, que sabe a importância do autocuidado e que tem prazer em tratar de si.

Várias são as vezes em que a vemos no ginásio e, esta sexta-feira, dia 15 de novembro, a socialite recorreu às redes sociais para assumir que fez mais um procedimento estético.

Num vídeo partilhado por Lili e pela clínica, esta revela: "O meu problema - eu não estou mal - mas tenho muita celulite acumulada na barriga. E a drenagem linfática e a 'BellAction', que é um aparelho [que faz massagens na barriga] faz a celulite diminuir. [...] No outro dia fiquei muito satisfeita porque tinha um vestido que não me servia e noutro dia já me serviu. Olha nem preciso de encolher a barriga", confessou.

