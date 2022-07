"Ainda não consegui parar de chorar. Chorar de alegria é tão raro e tão bom". Foi com estas palavras que Luciana Abreu começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram, este sábado, 2 de julho.

A filha Lyannii terminou o quarto ano de escolaridade e vai agora passar para uma nova escola e uma nova etapa no seu percurso. Um momento especial que a atriz e cantora fez questão de destacar junto de quem a segue.

"[...] Filha querida, Lyannii, minha Nini, que orgulho filha. És tão boa filha, tão boa mana, tão boa amiga, tão boa aluna, tão prendada, tão boa menina. És tudo o que eu sonhei. Amo-te. Obrigada por tudo filha. Obrigada meu Deus por teres confiado este amor sem dimensão", escreveu a mamã 'babada'.

De recordar que a menina é fruto da relação terminada de Luciana Abreu com Yannick Djaló. O ex-casal tem ainda em comum Lyonce Viktórya, a filha mais velha. Luciana Abreu é também mãe das gémeas Amoor e Valentine, de quatro anos, fruto do casamento terminado com Daniel Souza.

