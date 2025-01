Em casa de Luciana Abreu a semana começa com a celebração de uma data especial. Esta segunda-feira, 13 de janeiro, faz precisamente 14 anos que a artista foi mãe pela primeira vez, quando nasceu Lyonce Viktórya.

A data, como seria de esperar, foi destacada na página de Instagram de Luciana Abreu.

"Hoje é dia de festa. Os anjos cantaram há 14 anos… nasceu a Lyonce. Que a vida te permita continuar a chorar sempre de alegria, minha filha", escreveu a mãe 'babada' junto de várias imagens da menina, que mostram como está crescida.

De recordar que Lyonce Viktórya é fruto da relação passada de Luciana Abreu com Yannick Djaló. Desta união nasceu ainda Lyannii Viiktórya. A artista é ainda mãe das gémeas Amoor e Valentine, que são fruto do casamento terminado com Daniel Souza.

