Luciana Abreu surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com novas imagens das filhas gémeas, as pequenas Amoor e Valentine, de quatro anos.

"Ter filhos gémeos é uma experiência inexplicável e inesquecível", começou por destacar na legenda das imagens.

"É tamanha bênção, que por vezes até sentimos medo do que nos espera, inclusive de não conseguir acompanhar a evolução. Deus vive em nós em cada segundo. Amém", rematou.

Uma nova publicação que rapidamente chamou a atenção de muitos internautas, que não tardaram a deixar carinhosas mensagens na caixa de comentários.

"Estão tão grandes e lindas. Maravilhosas", pode ler-se entre as muitas reações.

De recordar que as meninas são fruto do casamento terminado com Daniel Souza. A cantora e atriz é também mãe de Lyannii e Lyonce, do casamento anterior com Yannick Djaló.

